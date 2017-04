Nuno Espírito Santo só pensa na vitória em Braga

A equipa dos “dragões” sabe que só a vitória interessa na perseguição ao Benfica na luta pelo título.



O treinador dos azuis e brancos, Nuno Espírito Santo, só quer pensar nos três pontos.



As ideias do treinador portista foram registadas no jornal e desporto das 12h30 da Antena 1, pelo jornalista Pedro Ferreira.



O Sp. Braga-FC Porto joga-se a partir das 20h30, com arbitragem de Hugo Miguel.



Nesta altura estão em disputa 18 pontos. Um ponto separa “águias” e “dragões”.



O Sporting está no 3º lugar, a sete pontos do FC Porto e a oito do Benfica e joga também sexta feira, no Bonfim frente ao Vitória de Setúbal.