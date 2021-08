Otávio ausente do último treino do FC Porto antes da receção ao Arouca

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos ‘dragões’ na Internet, o jogador de 26 anos fez apenas tratamento a uma entorse no tornozelo direito e falhou a sessão de trabalho da equipa liderada por Sérgio Conceição.



Otávio, que esta semana foi chamado pela primeira vez à seleção portuguesa, lesionou-se no último fim de semana, no empate com o Marítimo (1-1), na Madeira, em jogo da terceira ronda do campeonato.



O médio sérvio Marco Grujic, que ainda não fez qualquer minuto esta época, esteve no relvado, mas fez treino condicionado, enquanto o guarda-redes argentino Marchesín continua a recuperar de uma lesão no joelho direito.



O FC Porto, quarto classificado com sete pontos, recebe o Arouca, 14.º com três, no sábado, numa partida agendada para as 18:00.