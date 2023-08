Otávio junta-se a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

Otávio vai ser reforço do Al Nassr. A equipa saudita vai pagar 60 milhões de euros pelo internacional português, verba que corresponde ao valor da cláusula de rescisão do jogador.

O FC Porto e o Al Nassr já terão acertado a forma de pagamento e por isso o negócio vai ser tornado oficial nas próximas horas.



No Al Nassr, Otávio vai ganhar 13 milhões de euros por época e vai ser companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo. O médio já se despediu do plantel portista e não será opção para o jogo de amanhã, com o Farense, para a I Liga.



A saída de Otávio para o Al Nassr constitui a transferência mais avultada de sempre no FC Porto.