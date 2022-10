Otávio prioriza liderança em época irregular do FC Porto

"A motivação é a mesma com que entramos em todos os jogos. Quando vestimos esta camisola, a motivação vem propriamente. Será um bom jogo. Queremos os três pontos, independentemente de já estarmos qualificados [para a fase seguinte]. Podemos chegar ao primeiro lugar e esse é o objetivo", observou o médio, em conferência de imprensa.

O FC Porto, segundo colocado com nove pontos, já qualificado para os oitavos de final, recebe o Atlético de Madrid, terceiro com cinco, na terça-feira, às 17:45, em partida da última jornada do Grupo B da `Champions`, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.

"Sabemos de que maneira vamos entrar em campo. Isso é o que interessa. O Atlético de Madrid é uma equipa bastante agressiva e defensiva, mas também apresenta qualidade na frente e quer ganhar para chegar à Liga Europa, já que corre o risco de ficar de fora [das competições europeias]. Temos de pensar em nós para fazermos um grande jogo", notou Otávio, que chegou aos 250 jogos pelo FC Porto na goleada em Bruges (4-0), na quarta-feira, que assegurou a 13.ª presença dos `azuis e brancos` nos `oitavos` da prova.

Os espanhóis já não têm hipóteses de acederem à próxima fase, à semelhança dos alemães do Bayer Leverkusen, que seguem na quarta e última posição, com quatro pontos, e vão defrontar em casa à mesma hora o tricampeão belga Club Brugge, líder isolado, com 10.

Se FC Porto e Club Brugge perseguem a vitória na `poule`, e a consequente entrada no sorteio dos `oitavos` como cabeça de série, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen lutam ainda pela terceira posição, que assegura a qualificação para o `play-off` da Liga Europa.

"Sinceramente, achávamos que [o acesso aos `oitavos`] seria decidido na última jornada. Da forma como foi [o empate 2-2 entre Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, na ronda anterior], com o penálti a acabar, não houve como segurar as emoções. Foi um objetivo conquistado, mas temos agora um jogo bastante importante para o clube", frisou Otávio.

Os `azuis e brancos` voltam a competir três dias depois do empate nos Açores diante do Santa Clara (1-1), da 11.ª jornada do campeonato, que valeu a descida ao terceiro lugar, com 23 pontos, a dois do Sporting de Braga, segundo, e a oito do líder invicto Benfica.

"É mudar o `chip` da Liga dos Campeões para o campeonato. O nosso objetivo maior é sempre o campeonato. Depois de uma vitória bem conseguida na `Champions`, não nos conseguimos manter no campeonato, mas já passou. É focar neste jogo e conquistar os três pontos para voltar as vitórias", assumiu o internacional português.

Questionado sobre uma eventual presença no Mundial2022, quando integra a lista de 55 pré-convocados do selecionador português Fernando Santos, Otávio afastou o receio de se lesionar antes da prova, aprazada de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.

"Qualquer jogador tem de estar bem no clube para estar no Mundial2022. Não penso em lesionar-me. Se acontecer, será uma infelicidade, mas cada atleta pode passar por isso. Penso no meu clube e em fazer os melhores jogos. Se estiver na lista final, ficarei muito feliz", concluiu o médio, de 27 anos, que conta sete internacionalizações e dois golos.