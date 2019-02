Para Sérgio Conceição o melhor resultado no dérbi é a vitória do FC Porto

Lusa Comentários 02 Fev, 2019, 15:48 | FC Porto

"Nós estamos atentos ao que se passa ao nosso lado, principalmente com os nossos rivais, as equipas que estão perto de nós. Nesse sentido, obviamente que se ganhar o Sporting, ninguém fica chateado. Se disser outra coisa, vão dizer que sou maluco. Sou um bocadinho, sou (...). Mas mais importante é o nosso jogo. A vitória do FC Porto em Guimarães, é o melhor resultado", afirmou Sérgio Conceição.

Os `azuis e brancos` visitam o Vitória de Guimarães, no domingo, a partir das 20:00, depois de Sporting e Benfica se defrontarem, às 17:30.

O FC Porto vai reencontrar o adversário que lhe impôs a primeira derrota no campeonato, na terceira jornada -- 3-2 em agosto de 2018 --, procurando `vingar` este resultado.

"As duas equipas estão diferentes desde esse primeiro jogo no Dragão. Espero um jogo difícil dentro de um ambiente difícil provocado pela grande paixão que os adeptos do clube têm. Vai ser um jogo complicado, como todos os que temos jogados nesta I Liga, e no qual vamos focados para conseguir os três pontos, que é o nosso objetivo principal nesta caminhada", frisou.

Já com o `mercado` de transferências fechado, Sérgio Conceição comentou ainda alguns negócios feitos pelo FC Porto, nomeadamente a saída de Sérgio Oliveira para os gregos do PAOK e a chegada de Loum, por empréstimo do Sporting de Braga.

Sérgio Conceição destacou a importância de Sérgio Oliveira na conquista do título nacional de 2017/18, justificando a saída do médio com alguma "quebra de forma".

"Começou bem a época, teve baixa de forma dois meses depois de começarmos a época. Foi perdendo espaço, achou que era melhor para a carreira dele ter mais minutos, mais jogo e acabou por momentaneamente deixar o grupo. Fica sempre ligado a nós e tem quatro meses para jogar com mais assiduidade e poder voltar ao FC Porto se o PAOK não exercer a opção que tem", disse.

Sobre a chegada de Loum, Sérgio Conceição disse acreditar que vai ser "uma boa solução".

"Já conhecia o Loum há algum tempo. Mas ele evoluiu muito, tem uma margem de progressão grande, nota-se naquilo que é o discurso dele, no caráter, na personalidade que é alguém ambicioso, que quer chegar a patamares interessantes. Estávamos atentos à forma de trabalhar e às qualidades dele enquanto futebolista. Dentro daquilo que é o possível para os clubes portugueses os reforços que garantimos são boas alternativas, boas soluções", referiu.

O FC Porto, líder do campeonato com 49 pontos, visita o Vitória de Guimarães, quinto com 31, no domingo, às 20:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo da 20.ª jornada.