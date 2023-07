Pedro Neto ajuda Wolverhampton a quebrar imbatibilidade do FC Porto na pré-época

No Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa, o extremo fez a diferença aos 19 minutos, impondo o primeiro golo sofrido pelos ‘dragões’ na pré-época, após as vitórias diante de Académica (4-0), FC Porto B (3-0), Portimonense (2-0), Imortal (4-0) e Cardiff City (4-0).



O FC Porto fecha na quarta-feira o seu estágio em Vale do Garrão, no Algarve, ao medir forças à porta fechada com o Estrela da Amadora, recém-promovido à I Liga portuguesa, quando restam duas semanas para a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Benfica, em Aveiro, no primeiro duelo oficial dos dois rivais na nova temporada.



Já o Wolverhampton, orientado pelo espanhol Julen Lopetegui, que tinha passado pelos ‘dragões’ de 2014 a 2016, ganhou pela terceira vez a um clube primodivisionário luso no defeso e repetiu os êxitos tangenciais sobre Vitória de Guimarães (2-1) e Farense (1-0).



Volvidos três dias sobre a goleada face aos galeses do Cardiff City, do segundo escalão inglês, Sérgio Conceição preservou nove titulares e englobou pela primeira vez no ‘onze’ Otávio e Stephen Eustáquio, que rematou a rasar a baliza de José Sá aos três minutos.



O antigo guarda-redes do FC Porto foi um dos quatro portugueses presentes nas opções iniciais dos ‘lobos’, que começaram a dar iniciativa e tinham dificuldades para suplantar a pressão dos ‘dragões’, mas até se colocariam em vantagem a caminho dos 20 minutos.



Ao bloquear um passe mal calibrado de Pepê para Eustáquio em zonas recuadas, Pedro Neto deu origem a uma rápida transição e finalizou-a com eficácia ao segundo poste, na sequência de um cruzamento desenhado sob a direita pelo compatriota Matheus Nunes.



O Wolverhampton ficou mais confortável para gerir os ritmos e foi complicando com uma postura expectante a reação dos vice-campeões nacionais, que escassearam em critério perante a coesão inglesa e só tiveram uma jogada inofensiva de Galeno até ao intervalo.



O FC Porto melhorou gradualmente na etapa complementar e reclamou o domínio quase total da partida, vendo Galeno a isolar Taremi para defesa apertada de José Sá, aos 50 minutos, toada reforçada pela finalização do reforço Fran Navarro contra Kilman, aos 75.



Além do dianteiro espanhol, Gabriel Veron foi um dos oito suplentes utilizados por Sérgio Conceição, mas durou apenas nove minutos e saiu com queixas na coxa direita, poucos dias depois de ter deixado de ladear João Mário e Evanilson no boletim clínico do clube.







Jogo no Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa.



FC Porto - Wolverhampton, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Pedro Neto, 19 minutos.







Equipas:



- FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Iván Marcano, Zaidu, Otávio, Romário Baró, Stephen Eustáquio, Galeno, Toni Martínez e Mehdi Taremi. Jogaram ainda Cláudio Ramos, Marko Grujić, Fran Navarro, Danny Namaso, João Mendes, Gonçalo Borges, Gabriel Veron e Dinis Rodrigues.



Treinador: Sérgio Conceição.



- Wolverhampton: José Sá, Nélson Semedo, Max Kilman, Craig Dawson, Hugo Bueno, Joe Hodge, Mario Lemina, Matheus Nunes, Pablo Sarabia, Pedro Neto e Matheus Cunha. Jogaram ainda Matt Doherty, Nathan Fraser, Owen Jeys-Farmer, Fábio Silva, Toti Gomes, Alfie Pond, Rayan Aït-Nouri, João Gomes, Boubacar Traoré e Ty Barnett.



Treinador: Julen Lopetegui.







Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mehdi Taremi (42), Craig Dawson (68) e Matt Doherty (87).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.