Pepe, Danilo e Aboubakar continuam condicionados no FC Porto antes do clássico

Na nota divulgada no site oficial dos `dragões` na Internet, o defesa central Pepe, que na quinta-feira fez tratamento e ginásio, hoje já realizou "treino integrado condicionado", enquanto o médio defensivo e o ponta de lança "treinaram condicionados" e fizeram ginásio.

O encontro entre o FC Porto e o Benfica, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se no sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem do portuense Artur Soares Dias.