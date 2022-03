Pepe em repouso e tratamento falha treino do FC Porto

Pepe, de 39 anos, lesionou-se num choque violento com Lucas Paquetá, logo no primeiro minuto da partida da primeira mão dos oitavos de final, que levou à sua substituição ao intervalo e a uma pequena cirurgia à cabeça.



O capitão portista foi substituído por Rúben Semedo, que se estreou na equipa principal dos 'dragões', e Paquetá, que se manteve em jogo com a cabeça ligada, acabou por marcar o único golo do desafio, aos 59 minutos, dando o triunfo por 1-0 ao Lyon



De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões' na Internet, o extremo Gonçalo Borges foi chamado ao treino da equipa principal e os nomes dos defesas Pepe, em repouso e tratamento, e Manafá, em tratamento, são os únicos a constar do boletim clínico.



Os portistas voltam a treinar na sexta-feira, pelas 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



O FC Porto, que lidera a Liga, com 67 pontos, mais seis do que o Sporting, segundo, defronta domingo o Tondela (16.º, com 21), pelas 18:00, no Estádio do Dragão, em jogo da 26.ª jornada.