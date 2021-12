Pepê infetado com covid-19 é baixa no FC Porto

O extremo já não esteve presente na sessão de trabalho de segunda-feira, que se realizou no Centro de Treinos do Olival.



"O Pepê está positivo com covid. Infelizmente para nós é uma situação incontrolável que faz parte do que se está a passar na nossa sociedade. Por esse motivo, vai ficar de fora", referiu o treinador dos "dragões", em conferência de imprensa de antevisão da partida com a equipa espanhola, da sexta e última jornada da fase de grupos, que se vai realizar esta terça-feira, no Estádio do Dragão.



O jogador brasileiro, de 24 anos, chegou ao FC Porto no início desta época, tendo realizado até agora 15 partidas e marcado um golo.



O FC Porto recebe, pelas 20h00 desta terça-feira, o Atlético de Madrid, em jogo da sexta-feira e última jornada do grupo B da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo árbitro francês Clément Turpin.