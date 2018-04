Pinto da Costa cauteloso na hora dos festejos

O líder dos portistas, a caminho do autocarro que transportou a comitiva do FC Porto, foi cauteloso nas afirmações proferidas: “Ainda não é tempo de festejar. Foi uma vitória igual às outras”.



E numa indireta à derrota do Benfica frente ao Tondela, no Estádio da Luz, atirou: “É mais fácil ganhar na Luz do que aqui (Funchal)”.



Sobre a vitória frente ao Marítimo observou: “Quando se ganha é sempre especial. Os jogos são todos difíceis”.