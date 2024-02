Pinto da Costa diz que maioria da SAD será sempre do FC Porto enquanto for presidente

"Enquanto estiver aqui, não há ninguém que se meta no clube com o intuito de o vender em parte. A SAD do FC Porto será sempre do FC Porto. Quando o FC Portou criou, por obrigação, a SAD, tínhamos apenas 40%, mas hoje temos uma maioria estável de 74,5%. Isso, comigo, manter-se-á sempre. O FC Porto será sempre nosso, vosso e de quem o ama", afirmou o dirigente.

O presidente do FC Porto discursava durante o jantar de comemoração do 20.º aniversário da Casa do FC Porto nas Caldas da Rainha e, no final, salientou a paixão que o une aos sócios e adeptos dos `dragões`, sublinhando que vai defender o FC Porto "intransigentemente até ao último dia".

Jorge Nuno Pinto da Costa esteve hoje naquele concelho do distrito de Leiria para assinalar os 20 anos da casa do FC Porto local, num momento que contou com três centenas de participantes no jantar, entre os quais algumas figuras ligadas ao universo portista.

O atual líder dos `azuis e brancos` já anunciou a recandidatura ao cargo, num escrutínio que deverá ser realizado em abril e em que terá como adversários André Villas-Boas, antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo.