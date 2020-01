Pinto da Costa diz que Sérgio Conceição é parecido com Pedroto

O dirigente enalteceu os valores que Pedroto incutiu no FC Porto e garantiu que Sérgio Conceição é o treinador ‘portista’ mais próximo desses ideais.



"Sérgio Conceição incorpora totalmente os valores que Pedroto incutiu. Nunca tivemos um treinador, e eu convivo quase diariamente com eles, com espírito mais parecido ao do Pedroto", admitiu o presidente à margem do evento.



Pinto da Costa recordou ainda José Maria Pedroto e assinalou tudo o que representa para o FC Porto.



"Foi um mestre, revolucionário. Foi um homem de coragem, teve frases que ainda hoje são transcritas, como a do roubo de igreja. Quando íamos a Lisboa, eram roubos de Igreja. Se fosse hoje, com a liberdade que temos, apanhava no mínimo 90 dias de suspensão, mas agora somos um país livre e democrático. Compreende-se que seja assim”, ironizou.



Para o presidente do FC Porto, o histórico treinador foi “um paladino da verdade, da luta contra o centralismo da capital”.



“Ainda hoje, homens como ele, com essa voz, fazem falta. Se esse centralismo era enorme, hoje não é menor", completou.



O presidente dos ‘azuis e brancos' não quis falar sobre a vitória do FC Porto, por 2-1, em Alvalade na última jornada da I Liga.



"Não quero estar a falar desse jogo, estamos aqui para evocar a memória de Pedroto e qualquer coisa que dissesse sobre isso ou o que se passou na véspera iria desvirtuar e desviar as atenções. Estamos a homenagear uma pessoa que há 35 anos nos deixou, mas que se mantém vivo na memória e coração de toda a gente", concluiu.