Pinto da Costa diz que Wendell preferiu FC Porto a outro clube

“Era um jogador de quem tínhamos ótimas referências. Quero mostrar a minha satisfação, porque acompanhei o processo e, até há poucos minutos, houve pessoas a tentar desviá-lo com ofertas para inglês ver, como se costuma dizer, pelo que quero realçar a vontade que demonstrou em preferir o FC Porto”, disse Pinto da Costa em declarações ao site do clube.



O dirigente salientou ainda o caráter do jogador e do empresário, dando a entender que existiram várias tentativas para anular o negócio com os portistas, mas que ambos mantiveram a sua palavra.



O lateral-esquerdo, que vai vestir a camisola número 22, é o quinto reforço do plantel ‘azul e branco’ para 2021/2022, depois de Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic.