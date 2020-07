Pinto da Costa enaltece Conceição e jogadores como os “grandes artífices” do título

"Num momento de euforia, não posso deixar de expressar o meu agradecimento aos grandes artífices da conquista de mais um título nacional pelo FC Porto. Em primeiro lugar, ao Sérgio Conceição. Orgulho-me do seu trabalho e rejubilo com o seu sucesso", escreveu o presidente portista, no habitual espaço de opinião na revista ‘Dragões'.



Pinto da Costa realçou "o caráter, fé, determinação, inteligência e amor" de Conceição ao clube portista, vincando que o treinador foi "superior e tudo superou" nos momentos menos bons da temporada.



Da mesma forma, o líder ‘azul e branco' deixou palavras de apreço aos jogadores, que "foram inexcedíveis no empenho com que representaram" o FC Porto.



"Deram tudo o que puderam e não puderam para enfrentar todos os obstáculos e conquistar, no campo, os pontos que nos permitem celebrar este título", exprimiu Pinto da Costa, agradecendo igualmente à equipa técnica, à direção, ao diretor-geral para o futebol, Luís Gonçalves, aos sócios e adeptos.



O FC Porto confirmou, na passada sexta-feira, a conquista do 29.º título de campeão nacional, ao vencer por 2-0 o Sporting, na 32.ª jornada da I Liga.



No sábado, os ‘dragões', que têm oito pontos de vantagem sobre o Benfica, segundo colocado, visitam o Sporting de Braga, na 34.ª e derradeira ronda do campeonato, sendo que em 1 de agosto defrontam os ‘encarnados', na final da Taça de Portugal.