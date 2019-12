Pinto da Costa "esperançado e convencido" de que FC Porto será campeão esta época

À margem do jantar de natal da comissão de recandidatura do dirigente, Pinto da Costa disse estar convicto dessa situação, ainda assim ressalvou que "existem imponderáveis a considerar"."Estou altamente esperançado e convencido de que podemos ser campeões. Infelizmente não depende do que o Sérgio Conceição faz ou os jogadores podem fazer. Há muitos imponderáveis que temos que considerar", disse aos jornalistas.Pinto da Costa falou sobre a recandidatura e revelou que a deve oficializar apenas em fevereiro, desvendando que o plano para esses quatros novos anos vai assentar, essencialmente, na construção da academia."Nunca fiz promessas, mas, se me recandidatar, será para fazer o melhor que puder e souber em prol do FC Porto. A prioridade das prioridades é uma academia que, como toda a gente sabe, está em fase de ultimar as negociações para poder arrancar. Mas procuramos ser melhores em todas as modalidades. Em relação à minha recandidatura, falta assinar o papel. Não sei se acordo amanhã, por isso, não sei se vai acontecer. Os adeptos fazem-me pensar e na altura de decidir isso vai pesar", disse.O presidente dos azuis e brancos falou ainda do caso do “túnel do Jamor”, com a alegada agressão ao treinador do Belenenses, Pedro Ribeiro, pelo treinador do FC Porto, Sérgio Conceição."Na justiça desportiva não temo. Só tenho medo que sejam todos presos, sobretudo o boi que ainda não se descobriu quem é. Mas quando se descobrir, acho que vai parar ao matadouro", disse.Sobre eventuais entradas e saídas do plantel de futebol portista, Pinto da Costa foi perentório: "Ao FC Porto ainda não chegou nenhuma pretensão de levar algum jogador. O Sérgio Conceição disse que não precisava de ninguém em janeiro. Como é que ele vai falar comigo de uma coisa que ele não pretende?"Pinto da Costa confessou ainda a vontade de que o FC Porto estivesse no jogo da Supertaça Europeia, que se vai realizar no Dragão, e comentou o próximo adversário dos portistas na Liga Europa, o Bayern Leverkusen: "Gostava muito de ter lá o FC Porto na final da Supertaça Europeia. Este próximo adversário na Liga Europa? Não tivemos muita sorte, mas eles também não".O presidente do FC Porto desejou ainda felicidades ao Flamengo, de Jorge Jesus, e que o clube consiga conquistar o título de campeão do mundo.

"Desejo-lhe as maiores felicidades para a final. Como português quero que todos os portugueses, desde que não seja contra nós, sejam vencedores. Sou amigo do Jorge Jesus há muitos anos e espero que seja campeão do mundo", finalizou.