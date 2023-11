Pinto da Costa lamenta “noite má” na AG do FC Porto

”, disse o dirigente, numa entrevista concedida ao canal televisivo SIC.Pinto da Costa comentou publicamente pela primeira vez os incidentes verificados na AG extraordinária de deliberação sobre a revisão estatutária dos ‘dragões’, que foi suspensa logo no próprio dia pelo líder da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Lourenço Pinto.Transferida à última hora de um auditório do Estádio do Dragão para o Dragão Arena, no Porto, devido à forte afluência, a sessão recomeçou com atrasos, mas diversas pessoas deixaram o pavilhão ao fim de pouco tempo, na sequência de altercações nas bancadas.”, indicou.No dia seguinte, a direção do FC Porto condenou os desacatos e garantiu que vai utilizar “os meios que tem ao alcance para identificar os responsáveis pelas agressões físicas e mobilizará os órgãos sociais”, visando a abertura de processos disciplinares, enquanto o Ministério Público abriu um inquérito aos acontecimentos observados no Dragão Arena.”, atirou Pinto da Costa, admitindo só ter identificado entre as pessoas envolvidas nos desacatos o sócio Henrique Ramos, cujo discurso precedeu o fim da AG.O presidente do FC Porto foi o primeiro a intervir, tendo justificado “tranquilamente e sem o mínimo problema” o seu desacordo com três mudanças estatutárias sugeridas, entre as quais a substituição de abril como junho como limite máximo para a disputa de eleições.”, explicou, desagradado ainda com o limite etário de 18 anos para aceder ao voto e as incompatibilidades nos negócios com elementos dos órgãos sociais.A AG foi inicialmente reagendada para segunda-feira, mas seria desconvocada dois dias antes, na sequência da retirada por parte do Conselho Superior do FC Porto da revisão estatutária em debate, que, de acordo com Pinto da Costa, “não justificava tanto alarido”.”, rememorou, convicto de que a presença das forças policiais naquele evento privado “poderia ter evitado” danos, mas “era capaz de ser pior”.