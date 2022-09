Pinto da Costa nega fim de ciclo no FC Porto

Pinto da Costa, que lembrou que ainda tem mais um ano e meio de mandato, garantiu que vai continuar a “lutar pelo clube”.”, referiu, no discurso após receber o prémio.O presidente frisou ainda que, enquanto sentir o apoio dos adeptos portistas, vai continuar no comando do clube, deixando no ar uma possível recandidatura.“Enquanto sentir, não o apoio da comunicação social, não os interesses de quem for, mas a confiança dos sócios do FC Porto em 15 atos eleitorais, continuarei no meu posto, a liderar o FC Porto, com a confiança dos associados e com a ajuda da direção do FC Porto", garantiu.À margem, e aos jornalistas, o dirigente respondeu a várias questões, nomeadamente sobre a postura de Taremi, ao assumir uma posição de luto nas redes sociais, devido à morte de Mahsa Amini, jovem que foi presa pela polícia dos costumes iraniana por “trajar roupas inadequadas”.”, referiu o dirigente, que se recusou a falar de qualquer outra situação relacionada com o avançado iraniano.Pinto da Costa abordou ainda o apedrejamento ao carro da família do treinador Sérgio Conceição após o jogo da Liga dos Campeões frente ao Brugge.”, garantiu.O presidente dos "dragões" foi ainda questionado se ficou preocupado com a contestação dos adeptos após o encontro com o Estoril Praia (empate 1-1 na última ronda da I Liga), mostrando-se tranquilo com a situação.", frisou.A cerimónia contou com a presença de vários elementos da SAD do FC Porto, sendo ainda de destacar que o presidente da Liga, Pedro Proença, o vice-presidente da FPF José Couceiro também se juntaram à cerimónia. Os autarcas Eduardo Vítor Rodrigues (Vila Nova de Gaia), Marco Martins (Gondomar) e Luísa Salgueiro (Matosinhos) marcaram igualmente presença.