Pinto da Costa recusa falar da greve dos árbitros

O líder do clube azul e branco falou aos jornalistas, após o fim do jogo com o Besiktas, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões



O presidente dos “dragões” afirmou a propósito da ameaça dos árbitros: "Não me diz respeito. Só me preocupa aquilo que me diz respeito. O que não me diz respeito, não me preocupa. Não sou eu que tenho de tratar disso. É uma questão que, para mim, não existe".



Recorde-se que, esta terça-feira, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu vários pedidos de dispensa de árbitros da primeira categoria para os jogos deste fim de semana.



Os pedidos alegam indisponibilidade da parte dos juízes para dirigir jogos das competições profissionais (I e II Liga). Desconhece-se quantos juízes de campo apresentaram essa escusa.