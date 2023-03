Pinto da Costa reforça posição na SAD do FC Porto

A operação consumada na quinta-feira implicou um montante de 1.579,50 euros, com o dirigente a investir pela segunda ocasião em março, desta vez ao preço unitário de 1,17 euros, reforçando ligeiramente de novo a sua posição na SAD pelo quinto mês seguido.O líder do FC Porto começou por comprar 7.248 ações a troco de 6.623,20 euros entre novembro a dezembro de 2022, num processo replicado em janeiro e fevereiro de 2023 - 7.590 ações avaliadas em 7.509,70 euros - e no dia 01 de março - 1.298 por 1.479,72.De acordo com o último relatório e contas da SAD apresentado à CMVM, respeitante ao primeiro semestre da época 2022/23, Jorge Nuno Pinto da Costa, de 85 anos, detinha 320.804 ações, correspondentes a 1,43% da sua posição, em 31 de dezembro de 2022.A maioria da SAD pertence diretamente ao clube (74,59%), ao passo que o empresário, antigo futebolista e ex-treinador António Oliveira é o principal acionista individual (7,34%), seguido pelo seu irmão Joaquim Oliveira, através da sociedade Olivedesportos (6,68%).