Pinto da Costa reuniu com Conselho de Arbitragem e deixou críticas a Soares Dias

O presidente do FC Porto criticou esta segunda-feira a atuação do árbitro e do videoárbitro (VAR) no jogo com o Rio Ave e revelou ter-se reunido hoje com o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).