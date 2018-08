Pinto da Costa sarcástico não poupa o Benfica

Jorge Nuno Pinto da Costa foi nesta quinta-feira a Esposende para inaugurar uma nova Casa do FC Porto. Antes da inauguração do espaço e do jantar que encerrou a noite azul e branca na cidade, o presidente portista foi recebido em grande euforia nos Paços do Concelho por centenas de adeptos que desde cedo reservaram o seu lugar para ver de perto Pinto da Costa. As primeiras palavras do líder portista não esconderam o orgulho em abrir um novo espaço do clube numa localidade que representa tão bem as gentes do Norte.