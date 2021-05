Pinto da Costa satisfeito por ver Dragão com adeptos e critica ausência em outros eventos

Questionado sobre o orgulho de receber uma final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, o presidente portista aproveitou a ocasião para criticar a falta de público nos estádios portugueses.



"Orgulho era estar lá a disputá-la. A única satisfação que tenho é ver cerca de 20 mil pessoas num estádio em Portugal, se calhar com a presença de alguns governantes. Mas no mesmo país e à mesma hora ver muitos espetáculos desportivos em que nem as famílias dos jogadores podem estar. Isto é uma aberração”, afirmou.



Pinto da Costa revelou que não sabe como é que a situação se vai resolver.



“Não sei como vamos resolver isto, mas dada a cretinice destas decisões, se calhar vamos por ao lado do estádio cantores para poder ter público", concluiu.



A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, começa às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação e arbitragem do espanhol Mateu Lahoz.