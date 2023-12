Pinto da Costa volta a comprar ações da SAD do FC Porto

A operação significou um montante de 5.236 euros, avaliado ao preço unitário de 1,26 euros, com o dirigente a reforçar ligeiramente a sua posição na sociedade, após um conjunto de transações verificadas entre novembro de 2022 e maio e uma outra já no início de dezembro.De acordo com o mais recente relatório e contas apresentado pela SAD do FC Porto à CMVM, referente ao exercício da temporada 2022/23, Jorge Nuno Pinto da Costa, de 85 anos, tinha 343.993 ações, correspondentes a 1,53% do capital social, em 30 de junho.A maioria da SAD pertence diretamente ao clube (74,59%), ao passo que o empresário, antigo futebolista e ex-treinador António Oliveira é o principal acionista individual (7,34%), seguido pelo seu irmão Joaquim Oliveira, através da sociedade Olivedesportos (6,68%).