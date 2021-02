Portista Nanu sofreu "concussão cerebral", mas já está "consciente e estável"

"Nanu sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento, encontrando-se consciente, estável e já orientado no tempo e no espaço", esclareceram os `dragões` no seu site.

Aos 84 minutos, Nanu chocou na área com o guarda-redes Kritciuk, acabando por perder os sentidos, sendo assistido no relvado durante cerca de 15 minutos, até sair, imobilizado, de ambulância.

"Os exames realizados ao guineense no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica, porém Nanu permanecerá em observação na unidade hospitalar lisboeta", acrescentaram os `azuis e brancos`.

O clube revela que o seu atleta ainda "recuperou os sentidos no relvado".

Com o empate 0-0, o FC Porto pode ver o Sporting aumentar a vantagem na liderança: os `leões` têm mais três pontos e visitam na sexta-feira o Marítimo, na 17.ª jornada, a última da primeira volta.