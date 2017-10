Portistas saúdam regresso de um Lusitano-FC Porto

Este “dragão”, de 73 anos, que já liderou aquela casa, agora com uma atividade reduzida, já pensa na sua restauração para que os portistas filiados sejam mais do que os 150 sócios que existiam no passado.



Arlindo Amaral, em declarações à jornalista da Antena 1 Cláudia Martins, ainda lamentou que o jogo não se realize no campo do Lusitano mas disse compreender que tal era impossível ao clube eborense, sobretudo pelo esforço financeiro que era preciso fazer para reabilitar o recinto.



Lusitano de Évora e FC Porto defrontam-se esta sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Restelo, em Lisboa, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, em futebol.