Porto e Braga preparam encontro de terça feira

Marega esteve na China a fazer um tratamento inovador à lesão muscular na coxa esquerda, que contraiu no início do mês frente ao Vitória de Guimarães.



É pouco provável que Marega entre no onze, mas é quase certo que será convocado por Sérgio Conceição.



No Braga, Abel Ferreira vai contar com Raúl Silva. O central brasileiro foi castigado com dois jogos de suspensão devido a uma agressão a Acuña, no jogo com o Sporting.



Agora os minhotos recorreram do castigo e esse recurso tem efeitos suspensivos. Raúl Silva é, por isso, opção para o encontro com o Porto.



A principal baixa para a meia-final da Taça é Goiano, que está lesionado.