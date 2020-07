Primeiro-ministro felicita "dragões" e pede moderação

"Parabéns ao FC Porto. Presidente, equipa técnica, jogadores e adeptos pelo título de campeão nacional de futebol. Num campeonato tão atípico, a vitoria não deve ser menos saboreada, mas cumprindo sempre as normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde", escreveu António Costa na rede social Twitter.



O FC Porto assegurou na quarta-feira a conquista do 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de encerramento da 32.ª jornada da I Liga 2019/20.



Já esta quinta-feira, fonte das Relações Públicas da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto informou que o Comando Metropolitano acionou durante a madrugada o Corpo de Intervenção para dispersar os adeptos que se concentraram na Avenida dos Aliados, para festejarem a conquista do título.



Os adeptos que insistiam em concentrar-se na Avenida dos Aliados, onde tradicionalmente se festejam os títulos do FC Porto, arremessaram objetos, como garrafas e outros, contra a polícia.



A mesma fonte disse desconhecer, no momento, se houve detenções, remetendo para mais tarde outras informações.