Procura da emissão obrigacionista da FC Porto SAD quase duplicou a oferta

A nona emissão bolsista da FC Porto SAD oferecia obrigações no valor de 35 milhões de euros (ME), sendo que as propostas chegaram a um total superior a 66 ME, pelo que houve necessidade de proceder a rateio.



Esta emissão, que se vence em 2021, pagará juros semestrais à taxa anual de 4,75%, um acréscimo de 0,75 pontos percentuais face à obrigação que vence em 2020.



A obrigação interessou a 3.212 investidores, dos quais 58% efetuaram subscrições iguais ou inferiores a 1.000 euros, e apenas 4,1% acima dos 50.000 euros.