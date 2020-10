Reforço Felipe Anderson diz que o FC Porto "vai fazer grandes coisas"

O jogador chegou na quarta-feira a Portugal, proveniente de Inglaterra, onde esteve a jogar no West Ham, clube que o emprestou aos ‘dragões’ até ao final da época.



"Estou muito feliz e motivado com esta oportunidade. Não vejo a hora de treinar com os meus novos companheiros e dar o meu melhor", disse o jogador, em declarações à FC Porto TV.



Felipe Anderson defende que a sua experiência poderá ajudar a equipa portista.



"Tive passagens em campeonatos importantes, cresci muito na minha forma de jogar, na minha carreira, como pessoa também e creio que, com a minha experiência e qualidade, poderei ajudar bastante", frisou.



O jogador confessou que falou com Otávio sobre a ida para o FC Porto e referiu que outros jogadores do clube lhe enviaram mensagens de boas vindas.



"Mandei mensagem para o Otávio, que está à minha espera. Também mandaram mensagens outros jogadores do clube. Estou muito motivado por ter sido recebido assim tão bem e quero agradecer-lhes por isso e espero poder ajudá-los", referiu.



Felipe Anderson definiu-se como um jogador rápido e com espírito de entreajuda: "Dentro do campo sou um jogador que tem velocidade, que sempre tenta o passe para colocar os companheiros na ‘cara’ do golo e que procura ajudar a equipa de todas as formas possíveis", esclareceu.



Em relação aos adeptos, Felipe Anderson garante que as mensagens de carinho e de boas vindas são muitas.



"Recebi muito carinho, muitas mensagens dos adeptos, alegres por eu ter vindo. Estar aqui, no estádio, e ser surpreendido com esta grandeza só posso esperar que os adeptos estejam brevemente aqui também, para que lhes possa dar muitas alegrias", concluiu.