Reforço Wendell já treinou hoje com o FC Porto no Olival

“Wendell juntou-se ao grupo de trabalho às ordens de Sérgio Conceição”, refere o clube no seu sítio oficial na Internet, destacando no treino do Olival a presença do lateral esquerdo, que chega ao FC Porto proveniente do Bayer Leverkusen.Também no treino, o médio Marko Grujic já realizou trabalhou integrado, depois de na quinta-feira ter evoluído para treino condicionado, com o sérvio ainda a recuperar de uma lesão muscular, mas mais perto de fazer parte do leque de opções.No início da reabilitação está o guarda-redes Marchesín, com o FC Porto a informar que o argentino “teve alta hospitalar”, depois de na quinta-feira ser operado “com sucesso a uma artroscopia ao joelho direito e encontra-se já em recuperação”.O FC Porto, que lidera o campeonato com os mesmos seis pontos de Sporting, Gil Vicente e Benfica, defronta no domingo o Marítimo, no Funchal, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, com início marcado para as 18:00.

No sábado, a equipa ainda treina a partir das 10:30 no Olival, antes de Sérgio Conceição efetuar a habitual conferência de imprensa, às 12:00, de antevisão do jogo.







Pinto da Costa diz que Wendell preferiu FC Porto a outro clube



O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, revelou hoje que o futebolista brasileiro Wendell preferiu ir para a formação ‘azul e branca’ em vez de outra.



“Era um jogador de quem tínhamos ótimas referências. Quero mostrar a minha satisfação, porque acompanhei o processo e, até há poucos minutos, houve pessoas a tentar desviá-lo com ofertas para inglês ver, como se costuma dizer, pelo que quero realçar a vontade que demonstrou em preferir o FC Porto”, disse Pinto da Costa em declarações ao site do clube.



O dirigente salientou ainda o caráter do jogador e do empresário, dando a entender que existiram várias tentativas para anular o negócio com os portistas, mas que ambos mantiveram a sua palavra.



O lateral-esquerdo, que vai vestir a camisola número 22, é o quinto reforço do plantel ‘azul e branco’ para 2021/2022, depois de Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic.