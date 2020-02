Resumo: Míssil de Alex Telles arranca vitória do FC Porto

O defesa brasileiro dos dragões arrancou uma bomba que fez a diferença aos 87 minutos, disfarçando uma exibição pouco conseguida da equipa do FC Porto.









Depois da derrota na Liga Europa na Alemanha frente ao Bayer Leverkusen, o FC Porto quis dar uma rápida resposta, entrando no desafio com uma postura bem ofensiva, embora sem particular inspiração na definição final.O FC Porto só conseguiu criar verdadeiro perigo depois dos primeiros 30 minutos, com Soares em destaque, primeiro num remate ao lado, e, depois, num cabeceamento a um cruzamento exemplar de Luíz Diaz, que o guarda-redes do Portimonense travou.

Mas, era o Portimonense que tinha a grande oportunidade de fechar a primeira parte na frente. Só que Jackson Martinez não conseguiu converter uma grande penalidade.









Nos segundos 45 minutos, o FC Porto e o Portimonense ainda tentaram o golo, mas foi Alex Telles a resolver, aos 87 minutos, com um forte remate de fora da área, apontando o golo que fez a diferença.Com este resultado, os azuis e brancos sobem à condição para a liderança da Liga, com 56 pontos, mais dois do que o Benfica, que só fecha a jornada na segunda-feira, em Barcelos, com o Gil Vicente.Já o Portimonense, com este desaire, mantém-se em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 15 pontos.

Veja o resumo da partida.