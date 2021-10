SAD do FC Porto com lucro de 33,4 ME em 2020/21

A SAD do FC Porto apresentou um lucro de 33,4 ME em 2020/21 D.R.-fcporto.pt

A SAD do FC Porto apresentou um resultado líquido consolidado positivo de 33,405 milhões de euros (ME) na época 2020/21, o melhor resultado de sempre, anunciou a sociedade do clube da I Liga portuguesa de futebol.