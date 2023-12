Sérgio Conceição aborda com cautela o jogo com o Shakhtar

Foto: Lusa

No início da fase de grupos o treinador portista alertou para a qualidade do Shakhtar. A equipa ucraniana ainda está a lutar pelo apuramento. O tempo deu-lhe razão? "Penso que sim. Depois do nosso jogo perderam em Barcelona por 2-1, num jogo onde vi uma prestação muito positiva do Shakhtar. Ganharam em Antuérpia, só perderam contra nós e contra o Barcelona também. Com este novo treinador, já adquiriram alguma consistência e solidez como equipa. Melhoraram um ou outro aspeto, os jogadores são os mesmos, alguns de seleção. Claro que o país atravessa um momento muito sensível e que todos somos sensíveis a isso, mas isto é futebol. Ontem enviaram-me um artigo onde se pode ler sobre a importância deste jogo para o Shakhtar e para a Ucrânia. Com isto, quero dizer que a envolvência e o contexto, além da qualidade do Shakhtar... Não vai ser fácil. Que ganhe o melhor, e claro que quero que o melhor sejamos nós, pela nossa competência e pelo trajeto que fizemos nesta prova. Penso que é merecido e amanhã temos de o fazer novamente para chegarmos aos 'oitavos', não só por este trajeto mas também pela história, peso e importância de chegar aos "oitavos" para um clube que está inserido num país que não é dos mais fortes a nível financeiro".



Conseguir o apuramento para os "oitavos" no último jogo poderá trazer stress acrescido? O técnico considerou: "Depende sempre do que fizermos. A mentalidade e postura, a nossa preparação, é com o intuito de ganhar. Acho que nenhum adepto, sócio ou simpatizante sai satisfeito com um empate, e eu não fujo à regra enquanto treinador, sócio e adepto também. No final, se acontecer esse tal empate, por mérito do adversário, acontecerá. Preparamos o jogo para ganhar".



Sobre o facto do FC Porto estar bem no campeonato trará ânimo extra? E João Mário que não treinou é ausência confirmada? Eis as respostas: "São competições diferentes. Jogámos com o Casa Pia, houve a satisfação de termos feito um bom jogo e de termos retificado algumas coisas que não fizemos contra o Estoril. O futebol é um recomeçar constante, e no final do Casa Pia já estávamos a pensar neste jogo e depois vamos pensar no jogo do campeonato. O futebol é isto. O que tem de nos dar confiança não tem de ser o resultado dos adversários, tem de ser o nosso trabalho. O João Mário vai ser até à última. Vamos fazer tudo para o Wendell também regressar, mas estão fora há algum tempo e, mesmo que seja possível, nunca será uma utilização de 90 minutos".