Sérgio Conceição afirma que Pepe "está disponível" para duelo com Sporting

Na antevisão ao duelo com os `leões` deste sábado, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o técnico portista falou, pela primeira vez, sobre a contratação do defesa internacional português, confidenciando a primeira conversa que teve com o jogador.

"Conhece bem o clube, tem uma relação próxima e familiar com o FC Porto. Não vem para acabar a carreira. A primeira coisa que ele me disse foi `mister eu quero competir`. Isso é fantástico, num jogador de 35 anos, e com um currículo e um passado tão rico. Se vai jogar ou não, isso pouco interessa agora", partilhou Sérgio Conceição.

O treinador dos `azuis e brancos` disse ter encontrado um jogador "com uma vontade enorme de querer ajudar, com muita motivação", dizendo que tem sido "muito agradável" trabalhar com Pepe.

"É um jogador competitivo, muito sério, excelente profissional e pessoa. Futebolisticamente toda a gente o conhece e já tinha falado algumas vezes com ele. Conheci-o pessoalmente e é muito agradável trabalhar com um jogador que tem este currículo", partilhou.

À questão se o internacional português irá ser convocado para esta deslocação à Alvalade, Sérgio Conceição afirmou que "em termos burocráticos está toda a gente disponível, excetuando o Otávio e o Aboubakar [lesionados]", vincando que "Pepe está disponível".

O FC Porto, líder do campeonato com 42 pontos, desloca-se este sábado ao estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting, 4.º com 34, numa partida agendada para as 15:30.