Sérgio Conceição alerta para "solidez defensiva" do Feirense

Lusa Comentários 27 Out, 2018, 14:27 / atualizado em 27 Out, 2018, 22:59 | FC Porto

"O Feirense tem a melhor defesa do campeonato, em termos coletivos. No momento defensivo, é uma equipa que sabe o que faz, que trabalha muito bem. Cabe-nos a nós encontrar soluções para concretizarmos as nossas ações e tentar traduzir isso em golos", referiu Sérgio Conceição, na conferência de antevisão do jogo.



Além da defesa menos batida, com três golos sofridos, o Feirense detém também um dos ataques menos concretizadores, com quatro remates bem sucedidos, mas, mesmo assim, Sérgio Conceição elogiou a "dinâmica ofensiva" da formação de Santa Maria da Feira.



"Não tem feito muitos golos, mas tem uma dinâmica ofensiva interessante. Os alas têm qualidade, o Edson, o Sturgeon também podem jogar numa das alas ou atrás do Edinho ou do João Silva. O Tiago Silva tem qualidade na definição. O Nuno (Manta Santos) privilegia muito a base para se criar uma equipa dentro daquilo que são as possibilidades", referiu o técnico dos 'dragões'.



No domingo, Sérgio Conceição pretende manter "prolongar esse momento sem golos" do Feirense e marcar "pelo menos um", para conseguir a vitória.



Com Aboubakar lesionado, o técnico volta a poder contar com Soares, que esteve ausente da vitória no terreno do Lokomotiv Moscovo (3-1), na quarta-feira, por não estar inscrito na Liga dos Campeões.



Sérgio Conceição desvalorizou ainda o desgaste provocado pela deslocação à capital russa.



"Chegámos ao Porto (na quinta-feira) de manhã. Em termos de recuperação, é mais difícil, mas temos todos os meios para que a recuperação seja mais rápida e eficaz, não vejo grande preocupação com isso", vincou.



O FC Porto, que ocupa neste momento a terceira posição com 15 pontos, menos três do que o Sporting de Braga (que tem mais um jogo), e menos dois do que o Benfica, recebe o Feirense, 10.º colocado com nove pontos, no domingo, a partir das 17:30 horas.