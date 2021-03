Sérgio Conceição antecipa "tarefa extremamente difícil" do FC Porto na Liga dos Campeões

"Todos sabem do poderio, a todos os níveis, das equipas que estão nos quartos de final. Independentemente do adversário que viesse a calhar, seria uma tarefa extremamente difícil. Considero que estão em prova os oito melhores clubes da Europa, vão ser bons jogos, bem disputados, e difíceis para todos", analisou Sérgio Conceição.

Confrontando com uma recente intervenção do presidente do clube, Pinto da Costa, que referiu que a atual equipa do FC Porto tem valor para ir à final da Liga dos Campeões e vencer o troféu, o treinador preferiu focar-se no curto prazo.

"Acredito que é muito importante ganhar o próximo jogo em Portimão. Depois, haverá um jogo com o Santa Clara e a seguir falaremos da Liga dos Campeões. Mas no FC Porto queremos sempre vencer o próximo jogo", disse Sérgio Conceição.

Os `dragões` têm o primeiro jogo dos quartos de final da prova em casa, em 07 de abril, deslocando-se ao terreno do Chelsea, para a segunda mão, em 13 de abril.

Caso passe esta eliminatória, o FC Porto irá encontrar nas meias-finais o vencedor do duelo entre os ingleses do Liverpool e os espanhóis do Real de Madrid.