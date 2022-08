Sérgio Conceição antevê o clássico e analisa as duas equipas

Foto: Filip Singer-Epa

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fez a análise do clássico de sábado entre "dragões" e "leões", a contar para a 3.ª jornada do campeonato da I Liga e entrou na análise às duas equipas.