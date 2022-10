Sérgio Conceição assume dificuldades em Portimão

Sérgio Conceição anunciou que Pepe está lesionado e vai ser baixa no FC Porto para os próximos jogos e fez um ponto de situação dos restantes futebolistas: "".

Sobre o jogo com a equipa algarvia considerou: "Começando pelo histórico, não ligo a estatísticas. Os jogos são diferentes. As pessoas vivem diferentes momentos. O que passou, passou. Importa o jogo de amanhã, frente a uma equipa que está a fazer o melhor arranque de sempre. É um campo difícil. Olhando para o coletivo tem jogadores com qualidade individual que faz do Portimonense uma equipa difícil. Cabe-nos a nós encontrar a fórmula para conseguir os três pontos".





Sobre a atual situação do treinador e jogadores portistas revelou: "Faz parte da vida do treinador e dos jogadores. Somos sempre postos à prova, no fundo, nos jogos. Nós, treinadores e jogadores, ainda no último jogo em casa, independentemente do bom jogo, senti desconforto do público perante um jogador. Não vai ser o último nem o primeiro e eu não serei o primeiro e o último a viver e a perceber essa exigência. É preciso haver algum equilíbrio nesse sentido, porque nos momentos bons toda a gente bate palmas. O importante é, nos momentos menos bons, fazermos a diferença".



Aoi olhar para o seu futuro frisou: "O treinador é que paga. Paga o insucesso. É a cara muitas vezes quando existe o sucesso, mas nunca atribuído ao treinador. São sempre outras pessoas que andam à volta da equipa que têm os louros, mas faz parte da intenção em atribuir isto ou aquilo. Estamos aqui para trabalhar. É verdade que não gosto de ver colegas serem despedidos ao fim de meia dúzia de jogos. É preciso estabilidade. Aqui no FC Porto não tenho nada a dizer, já passei momentos bons e menos bons, mas o presidente acredita no nosso trabalho. Ainda cá estou e sou o treinador mais antigo da I Liga".



Sobre o estado atual da equipa adiantou: "Andamos sempre à procura dessa solidez, desse estar permanentemente ligado e não ter esses altos e baixos. Esses baixos podem acontecer, mas que não nos levem a perder pontos. É importante essa solidez na equipa. Procuramos, com o trabalho diário, ser uma equipa forte, independentemente dos jogos que temos pela frente. Acho que é importantíssimo encontrar essa solidez e essa continuidade. Há três resultados possíveis num jogo, mas estamos mais perto do resultado que nos interessa, a vitória, se tivermos o espírito competitivo e estivermos sempre no máximo das nossas características. Temos de estar sempre ligados, focados de forma determinada no nosso trabalho. Temos de tentar ser melhores a cada dia".



Mas Sérgio Conceição vê evolução no coletivo: "Os resultados recentes dizem que sim, mas acho que o trabalho de motivar um grupo de trabalho a estar motivado e sempre em alta é o mais difícil de um treinador. Temos várias exemplos de equipas este ano que conseguem bons resultados e depois não dão continuidade. Isso faz parte do que somos como FC Porto e da nossa imagem de marca. Independentemente do bom jogo que possamos conseguir, temos de ser uma equipa sempre forte a nível emocional e que possa estar sempre a competir ao mais alto nível".