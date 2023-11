Sérgio Conceição assume mossa pela derrota com Estoril

"Andei dois dias com a cabeça baixa a olhar para o símbolo, porque temos de perceber o clube que representamos e a exigência que há aqui. Temos de olhar para aquilo que não fizemos. São jogos que me deixam mossa, sem dormir e com dificuldades para ficar bem-disposto. Transmito isso ao grupo", admitiu o técnico, em conferência de imprensa.

Os `dragões` vão voltar à ação no Grupo H da principal prova europeia de clubes, quatro dias depois de terem quebrado o melhor ciclo de resultados esta temporada, com quatro vitórias seguidas, ao perderem com o Estoril Praia (0-1), na 10.ª jornada do campeonato.

"São situações vividas dentro do balneário, mas que se vão atenuando com o passar das horas e com o trabalho de preparação para o próximo jogo. Custam, porque não se sabe qual é o jogo decisivo para se perder o campeonato, que é o principal objetivo. Jogando muitíssimo bem, menos bem ou mal, não podemos perder pontos desta forma", advertiu.

O conjunto de Sérgio Conceição manteve-se no terceiro lugar, mas alargou as distâncias de seis pontos para o líder isolado Sporting e de três face ao campeão nacional Benfica, segundo classificado, uma semana antes do dérbi lisboeta entre `águias` e leões` na Luz.

O jogo com o Estoril Praia arrancou logo com uma grande penalidade desperdiçada pelo iraniano Mehdi Taremi e agudizou as dificuldades de finalização do FC Porto, que tem apenas o nono melhor ataque do campeonato, com 13 golos marcados, em 10 jornadas.

"Eu tive um episódio como treinador da Académica em que [a situação] estava difícil. Os treinos eram fantásticos e havia uma grande disponibilidade e mobilidade nos exercícios com bola, mas isso não acontecia nos jogos. Os atletas tremiam um pouco e escondiam-se do jogo. Pensei que estava a fazer algo de errado nos treinos e, então, fiz o contrário. Durante dois ou três dias, levei as bolas para o treino, mas nem tocavam nela. No fim de semana seguinte, ganhámos [o desafio] por 3-1 ou 4-1. Setenta por cento dos exercícios que fazemos têm baliza e finalização. Se calhar, vamos fazer o contrário", partilhou Sérgio Conceição.

A goleada em Antuérpia (4-1), da terceira ronda da Liga dos Campeões, foi a vitória mais folgada da época `azul e branca` e "serve de referência" para o jogo de terça-feira, com o treinador a admitir que "acontecerão momentos semelhantes" aos da partida na Bélgica.

"Cabe-nos levar o jogo para onde queremos e ganhar. Finalização? É um momento. Em Antuérpia, houve duas ou três chances claras na primeira parte, mas não as marcámos. Depois, nas quatro que tivemos no segundo tempo, fizemos golos e poderíamos ter feito mais um ou outro. Há que perceber que estamos a concretizar pouco para aquilo que se cria. É o primeiro passo para que os golos e as vitórias mais claras apareçam", apontou.

Zaidu voltou a treinar sem limitações quase dois meses depois e saiu do boletim clínico, mas Samuel Portugal, Iván Marcano, Wendell, Iván Jaime, Galeno e Gabriel Veron vão continuar a desfalcar as opções de Sérgio Conceição, que descartou pensar na visita ao Vitória de Guimarães, da próxima ronda do campeonato, antes de defrontar o Antuérpia.

"O jogo de amanhã [terça-feira] é extremamente importante para nós e para aquilo que queremos, que são três pontos que nos possam deixar mais perto do objetivo de passar aos `oitavos` da `Champions`. Temos noção, mas não temos preocupação", assegurou.

Os `azuis e brancos` medem forças com o Antuérpia na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, para a quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, algumas horas depois do duelo entre Shakhtar Donetsk e FC Barcelona, em Hamburgo.

Vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, o FC Porto está no segundo lugar da `poule`, com seis pontos, contra nove dos espanhóis, que seguem na liderança isolada, enquanto os ucranianos ocupam a terceira posição, com três, e o Antuérpia é último, ainda sem pontos.

RYTF // MO

Lusa/Fim