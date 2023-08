Sérgio Conceição com novo tributo da comissão de recandidatura de Pinto da Costa

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, voltou hoje a ser homenageado pela comissão de apoio à recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência dos vice-campeões nacionais de futebol, no relvado do Estádio do Dragão.

"Infelizmente, não nos foi possível ganhar todos os troféus nacionais ao longo da última temporada, incluindo o mais importante, mas temos um empenho máximo - que tem sido digno dos pergaminhos deste grande clube - ambição, determinação e muita vontade de vencer. Será com esse sentimento que vamos encarar esta nova temporada para que, no final, possamos estar aqui outra vez para mais uma homenagem e com o nosso principal objetivo alcançado, que é o campeonato nacional", frisou o técnico, durante a cerimónia.



Sérgio Conceição recebeu duas peças de porcelana da comissão liderada por Fernando Cerqueira, que já tinha repetido uma homenagem em moldes similares ao técnico do FC Porto em 2020, então no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



"A devida homenagem devia ser feita a ele (ao presidente Pinto da Costa), até porque foi quem apostou em mim. É uma pessoa completamente altruísta. Podia estar a descansar, mas tem uma energia e vitalidade incríveis. Revejo-me na sua mentalidade ganhadora e isso fez com que tenha contribuído com tantos títulos nacionais e internacionais. Espero que assim continue por mais anos e possa dar essas alegrias ao nosso clube", concluiu.



Suspenso por 23 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Sérgio Conceição não quis falar à margem da cerimónia, mantendo-se em silêncio desde 08 de agosto, quando participou na conferência de lançamento da Supertaça Cândido de Oliveira, que os 'dragões' perderam face ao campeão nacional Benfica (0-2), em Aveiro.



Em 2022/23, o técnico tornou-se recordista de jogos, vitórias e conquistas à frente do FC Porto, que comanda desde 2017/18, mas voltou a falhar uma inédita revalidação do título de campeão nacional, ao finalizar a I Liga na segunda posição, a dois pontos do Benfica.



Sérgio Conceição também tinha sido agraciado pela comissão de apoio a Pinto da Costa num jantar realizado antes do início dessa época, que ficou marcada pelas conquistas da Supertaça, de uma inédita Taça da Liga e da Taça de Portugal, intercaladas pela 'queda' nos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do vice-campeão em título Inter Milão.