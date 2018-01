Sérgio Conceição confirma regresso de Gonçalo Paciência ao FC Porto

Lusa 29 Jan, 2018, 13:31 / atualizado em 29 Jan, 2018, 15:26 | FC Porto

Sérgio Conceição garantiu que o regresso do avançado não foi feito "em cima do joelho", depois da boa prestação na `final four` da Taça da Liga, porque tal como os outros jogadores emprestados era seguido semanalmente.

"O Gonçalo [regressou] não foi pela prestação dele na Taça da Liga, estava a ser seguido, conheço-o desde a formação do Porto, conheço a qualidade dele, conheço os pais do Gonçalo. Não foi em cima do joelho, não foi por ter marcado um golo frente ao Sporting. Tem a ver com a sua evolução, capacidade e qualidade que demonstrou nestes meses. Depois tem a ver com encaixar o Gonçalo, que tem características diferentes dos nossos outros avançados", assumiu.

Gonçalo Paciência, de 23 anos, fez toda a sua formação no FC Porto, mas apenas fez quatro jogos pela equipa principal dos `dragões` em 2014/15.

Além de ter jogado na equipa B do FC Porto, o avançado já teve emprestado a Académica, Olympiacos, Rio Ave e Vitória de Setúbal, ao serviço do qual na primeira metade desta temporada marcou 11 golos em 25 encontros.

O futebolista internacional português junta-se neste mercado de inverno aos reforços portistas Paulinho, emprestado pelo Portimonense, e Waris, ex-Lorient.