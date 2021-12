Sérgio Conceição de fora no "clássico" com Benfica para a Taça

Depois de Jorge Jesus, foi a vez de Sérgio Conceição ficar a saber que vai cumprir o castigo de 15 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina.



O treinador dos "dragões" falha não só o próximo jogo em Vizela, no domingo, na jornada 15 da Liga, como também a receção ao Benfica, dia 23, para a Taça de Portugal, e só volta no dia 30, para o "clássico" do campeonato com os "encarnados".



O Tribunal Central Administrativo do Sul indeferiu o pedido do FC Porto de providência cautelar, remetido pelo Tribunal Arbitral do Desporto e que visava suspender o castigo a Sérgio Conceição.