Sérgio Conceição desconfia do Chaves em dificuldades

“Bons números será 1-0, já ficaria feliz com a vitória, porque é o mais importante. Mas queremos associar coisas que não temos feito. Não é por receber o Chaves, mas porque faz parte do trabalho diário, evoluir o jogador nas suas tarefas e com isso a equipa ganha e fica mais forte. Fico sempre desconfiado com as equipas em dificuldades. Lembro-me de receber o Farense e o Estoril em dificuldades e volto a dizer em relação ao Chavesl que é uma equipa muito bem apetrechada, que noutras épocas conseguiu quase um Chaves europeu. Não acredito em maus momentos. Cada jogo tem a sua vida e vamos ter um jogo difícil. Queremos acabar este ano com um vitória para a nossa caminhada, que é o campeonato".“A importância dos três pontos é óbvia. Estamos atrás, temos de retificar pontos perdidos até agora".“Não vamos nisso, porque o trabalho e a seriedade é sempre a mesma, mesmo jogando contra equipas de escalões inferiores na Taça de Portugal. Os jogadores sabem que é com total seriedade e não há facilitismos para ninguém".“Não podemos perceber ou adivinhar o que seja, porque faz parte do trabalho semanal. Sei que os jogadores, não devia ser, mas uma equipa que luta por objetivos diferentes num estádio com 50 mil pessoas está supermotivada. E com isso vem esse foco, concentração, brilho no olhar que queremos que tenham sempre. As coisas tornam-se mais difíceis. Mesmo no último jogo da Taça da Liga tivemos mais dificuldades em fazer golos, porque as equipas organizam-se defensivamente, metem mais jogadores no terço defensivo e existem dificuldades em desmontar essa organização. Temos de estar atentos a isso, não só nós a queremos fazer golos, mas aos atacantes do Chaves. Nesse equilíbrio e método no mínimo a motivação dos adversários quando nos defrontam, as coisas podem tornar-se mais fáceis”.