Sérgio Conceição deseja final idêntico ao da Taça frente ao Vitória de Guimarães

Lusa 06 Jan, 2018, 16:50 | FC Porto

A pouco menos de um mês de ter goleado os vitorianos, em jogo da Taça de Portugal (4-0), o FC Porto recebe a equipa minhota para o campeonato, mas Sérgio Conceição recusa-se a fazer comparações, apesar de querer um final semelhante.

O treinador portista deixou bem claro que apenas interessa a conquista dos três pontos para manter o primeiro lugar na prova.

"São sempre jogos diferentes. Todos os jogos têm a sua história e com certeza este vai ter a sua e vai ser diferente do da Taça. Em termos gerais o principal foi conseguido nesse jogo, e agora esperamos o mesmo", disse em conferência de imprensa.

Sobre o jogo e sobre a promessa de Pedro Martins, treinador do Vitória de Guimarães, em jogar no Dragão "olhos nos olhos", Sérgio Conceição revelou que vai apenas pensar no que a equipa portista pode fazer.

"Todos os treinadores têm o direito de, estrategicamente, pensar o melhor para equipa. O Pedro [Martins] irá, com certeza, por aquilo que disse, jogar olhos nos olhos do FC Porto. Outros vieram ao Dragão mudando a estrutura habitual e jogando com bloco mais baixo. Depende do que o treinador da equipa adversária entender que é melhor para levar pontos daqui. Temos de olhar para isso, conhecer o que são as valias da equipa do Vitória de Guimarães e pensar no que nós temos de fazer para controlar as dificuldades que possam aparecer e ganhar o jogo", afirmou.

Em relação às ausências (Felipe e Herrera por castigo e Otávio por lesão), o técnico mostrou que até consegue ver um lado positivo na situação, não descartando, no entanto, a possibilidade de, em breve, poder reforçar o plantel.

"Tenho onze jogadores e os suficientes para ficar no banco. Enquanto tiver onze não há problema nenhum. Gostava de ter todos à disposição, mas não é possível. Há uma coisa boa: não tenho de deixar ninguém de fora, toda a gente está convocada. Isso é ótimo. Normalmente é uma dor de cabeça para deixar algum de fora. É o único aspeto positivo", brincou o técnico que concluiu ainda sobre reforços: "Estou em contacto com o presidente para ver o que é possível fazer para compor o plantel".

O FC Porto, líder do campeonato com 42 pontos, recebe, pelas 20:15 de domingo, o Vitória de Guimarães, sétimo com 23 pontos.