Sérgio Conceição desvaloriza nacionalidade do novo selecionador

"Normalmente, faz parte da cultura portuguesa ir sempre à procura de alguma coisa que não está bem ou não encaixa. Para mim, a competência e o profissionalismo não têm a ver com a nacionalidade. É exatamente igual", observou, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Arouca, na quarta-feira, dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Roberto Martínez foi apresentado na segunda-feira como sucessor de Fernando Santos para os próximos quatro anos, tornando-se o terceiro estrangeiro a comandar a formação das `quinas`, depois dos brasileiros Otto Glória (1983) e Luiz Felipe Scolari (2002-2008).

O treinador espanhol, de 49 anos, deixou a seleção da Bélgica a seguir à eliminação na fase de grupos do Mundial2022, em 01 de dezembro de 2022, no Qatar, terminando um percurso de mais de seis anos com os `diabos vermelhos`, iniciado em agosto de 2016.

O desaire de Portugal com Marrocos (0-1) nos quartos de final do maior torneio mundial de seleções precipitou igualmente a saída de Fernando Santos, que esteve oito anos no cargo, até 15 de dezembro, concedendo os únicos dois troféus internacionais no patamar sénior à equipa das `quinas, com os êxitos no Euro2016 e na Liga das Nações de 2019.

O FC Porto recebe o Arouca na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo dos `oitavos` da Taça de Portugal, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto, sendo que o vencedor defrontará o Académico de Viseu, da II Liga, ou o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, na próxima ronda.

Em caso de triunfo no seu 300.º jogo, Sérgio Conceição vai superar José Maria Pedroto como treinador com mais vitórias alcançadas à frente do clube `azul e branco`, com 216.