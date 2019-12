Sérgio Conceição diz que FC Porto "merece" estar nos 16 avos

Os 'dragões' dependem apenas de si para seguirem em frente na competição, sendo que, caso vençam na receção aos holandeses, na derradeira jornada do grupo G da prova, garantem a passagem à fase seguinte.



"A nossa responsabilidade é sempre ganhar todos jogos e, apesar de o nosso trajeto não ter sido fácil, conseguimos, com a última vitória na Suíça [frente ao Young Boys], trazer a decisão para o Dragão, onde queremos muito ganhar e estar nos 16 avos. O FC Porto merece-o", disse o técnico dos 'azuis e brancos'.



Sérgio Conceição admitiu que o FC Porto é a equipa "teoricamente mais forte do grupo", mas vincou que apenas com "inspiração e transpiração" dos seus jogadores poderá confirmar esse estatuto.



"É um grupo muito equilibrado pelo potencial das equipas. Percebemos a valia dos adversários, e foi uma fase de grupos difícil, mas esperamos concluir com felicidade esta fase, vencendo este jogo", partilhou Sérgio Conceição.



Pela frente, os 'dragões' terão um adversário que não perde há sete jogos e que, segundo Sérgio Conceição, apesar de não ter mudado muito com a troca de treinador, com entrada de Dick Advocaat para o lugar de Jaap Staam, tem variáveis diferentes.



"Tem alguns pormenores diferentes com e sem bola. Tem o cunho deste treinador, que tem sido feliz e ainda não perdeu. Mas analisámos bem o adversário e as diferenças que possa ter", disse o técnico português.



Sérgio Conceição admitiu que neste percurso da Liga Europa, em que o FC Porto soma sete pontos em quatro jogos, a "equipa poderia ter feito melhor em alguns jogos", mas ressalvou a qualidade dos conjuntos nesta competição.



"Vemos equipas com grande qualidade nesta Liga Europa, e é fantástico representar o FC Porto na prova. Claro que queríamos estar na 'Champions', não foi possível, mas queremos agora seguir em frente, porque o FC Porto tem sempre de estar nas provas europeias", disse o treinador.



A ideia foi partilhada pelo defesa-central Pepe, que, antecipando um jogo diferente do da primeira volta, na Holanda, que o FC Porto perdeu por 2-0, considerou que a sua equipa "tem a responsabilidade de ser favorita".



"O FC Porto, pela sua história e pelo que já fez nas competições europeias, faz com que tenhamos a responsabilidade de ser favoritos. Está nas nossas mãos, temos de ter paixão, mas também tranquilidade e humildade", disse o experiente central.



Pepe considerou que o desaire da equipa na Holanda "foi cruel", mas assumiu que a equipa "trabalhou para fazer melhor" nesta partida.



"Não merecíamos ter perdido na Holanda, mas o futebol é cruel, e quem não faz sofre. Foi um pouco isso que aconteceu nesse jogo", vincou o jogador.



Confrontado com a possibilidade de o FC Porto se juntar a Sporting de Braga, Sporting e Benfica, nos 16 avos de final da Liga Europa, e aumentar as probabilidades de uma equipa portuguesa vencer a competição, Pepe admitiu que esse é um objetivo dos 'dragões'.



"Espero que seja o FC Porto. É para isso que trabalhamos, para estar na final, sabendo que há um trajeto a percorrer. Será muito difícil, mas esta nas nossas mãos", analisou.



O FC Porto recebe na quinta-feira os holandeses do Feyenoord, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem do alemão Denis Aytekin, na derradeira jornada do grupo G da Liga Europa de futebol.