Sérgio Conceição e Pepe multados por críticas ao árbitro Hugo Miguel

Na base deste castigo estiveram "declarações sobre a equipa de arbitragem" no final da visita ao estádio do Sporting de Braga, em 25 de abril, para a 31.ª jornada da edição 2021/22 da I Liga, que valeu a única derrota dos campeões nacionais na prova (0-1).



Sérgio Conceição criticou a atuação de Hugo Miguel na zona de entrevistas rápidas, ao defender que o árbitro "não tinha qualidade para apitar jogos com alguma pressão", dias antes de o ter mesmo acusado de "insultar os jogadores" 'azuis e brancos' no relvado.



"O jogo ficou marcado pela primeira parte. Fala-se muito dos árbitros... O árbitro veio condicionado e saiu completamente condicionado. Não posso falar muito, porque, caso contrário, vou apanhar mais jogos", adicionou o defesa internacional português Pepe.



A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apresentou participações contra Sérgio Conceição e Pepe, que, segundo o despacho do órgão disciplinar federativo, acabaram por "confessar integralmente e sem reservas os factos vertidos na acusação".