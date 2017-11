Sérgio Conceição: Mesmo a dormir quer ganhar

O dirigente do clube algarvio não está surpreendido com o desempenho do jovem técnico à frente da equipa do FC Porto.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, David Carvalho, recordou que desde o início da carreira do técnico considerava “uma excelente opção para a equipa azul e branca” porque “tem métodos de trabalho avançados e mesmo a dormir quer ganhar”.



Na opinião de Isidoro Sousa a passagem de Sérgio Conceição pelo Nantes ajudou-o a crescer e a ganhar mais maturidade e destacou a sua personalidade ao frisar: “É frontal. Está mais tranquilo e tem todos os jogadores na mão porque trata-os por igual sem exceções”.