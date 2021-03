Sérgio Conceição multado em 2550 euros, João Pereira suspenso um jogo

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi multado esta terça-feira em 2550 euros por “inobservância de outros deveres”, enquanto o futebolista do Sporting João Pereira foi suspenso por um jogo devido a “injúrias e ofensas à reputação”.