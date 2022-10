Sérgio Conceição pede prudência frente ao Bayer

O FC Porto vem de duas derrotas consecutivas na Champions (At. Madrid e Club Brugge) e Sérgio Conceição reconheceu que é uma partida muito importante.





O técnico dos azuis e brancos alertou que os jogadores têm de manter a calma para não serem surpreendidos pelo Bayer Leverkusen, na terça-feira, no estádio do Dragão, a partir das 20h00.



"Vamos entrar de forma a fazer o nosso trabalho e de acordo com as nossas características. Falando do último jogo (Brugge) não fomos iguais a nós próprios e não fizemos muita coisa.





Agora vamos jogar perante um adversário que fez uma grande partida frente ao Atlético Madrid.





A classificação não espelha o valor do Leverkusen. É uma equipa fortíssima em todos os momentos do jogo e com testes semanais de alto nível.





A liga alemã é a melhor do mundo. Vai ser um jogo difícil e os jogadores têm de entender o adversário que vão ter pela frente.





Não nos podemos precipitar. Temos de meter tudo cá para fora. Temos qualidade individual e coletiva para vencer o jogo", disse o técnico, em conferência de imprensa.



O FC Porto vem de dois resultados negativos na "Champions" e a propósito referiu: "O nosso estado de espírito é que cada treino é uma final. Todos os dias queremos ser melhores do que ontem. A pressão de treinar um clube desta grandeza é enorme. É óbvio que temos de ganhar, porque caso contrário ficamos numa situação difícil. É bom ter finais de três em três dias".